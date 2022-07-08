الزراعة تطلق 277 قافلة بيطرية مجانية خلال 6 أشهر بمختلف المحافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن أنه تم إطلاق 277 قافلة بيطرية مجانية خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية يونيو الماضيين فى مختلف محافظات الجمهورية.





وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إنه تم خلال هذه الفترة، تنظيم 277 قافلة بيطرية علاجية مجانية بـ 234 قرية، استفاد منها 167 ألفا و506 حيوانات.. لافتا إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف حملات الرعاية البيطرية فى كافة قرى محافظات الجمهورية، والقوافل البيطرية العلاجية المجانية، لدعم صغار المربين، والحفاظ على الثروة الحيوانية فى مصر وتنميتها. وأضاف أنه تم خلال هذه القوافل رش ومكافحة الطفيليات الخارجية ل 75 ألفا و626 حيوانا، فضلا عن أنه تم تجريع لمكافحة الطفيليات الداخلية ل60 ألفا و603 رؤوس حيوانات، وكذلك تم علاج الأمراض المعوية والتنفسية وأمراض سوء التغذية ل24 ألفا و161 حيوانا، وإجراء عمليات جراحية ل713 حيوانا، فضلا عن علاج أمراض تناسلية ونقص الخصوبة وكشف بالسونار ل 6403 حيوانات.

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