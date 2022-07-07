النائب أحمد الشرقاوى: قرارات العفو الرئاسى أهم خطوة لتدعيم الحوار الوطنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 11:27 مساءً - وصف أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قرارات العفو الرئاسي عن السجناء بالخطوة الهامة لتدعيم الحوار الوطني وضمانة جديته، وطالب في الوقت ذاته باستمرار عمليات الإفراج عن كل السجناء غير المتورطين في قضايا عنف أو إراقة دماء أو عمليات تخريب.

وأعتبر الشرقاوي أن استمرار الإفراج عن السجناء يفيد ويدعم الحوار الوطني بشكل كبير، وأعرب عن أمله في أن يتم الإفراج خلال الفترة القادمة عن السجناء من السياسيين والحزبيين والنقابيين بالتوازي مع استمرار جلسات الحوار الوطني، مضيفا: "كما فرحنا اليوم بالعفو عن السجناء نتمنى أن ينتهى هذا الملف تماما ويتم الإفراج عن آخر سجين رأى".

كانت لجنة العفو الرئاسي قد أعلنت اليوم عن بدء إجراءات العفو عن 60 سجينًا في إطار عمل اللجنة من سجون طرة وأبو زعبل والقناطر والمنيا.