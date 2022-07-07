إلهام شاهين عن منتدى المتحدة للإبداع: هيساعد الشباب فى تنمية قدراتهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 11:27 مساءً - علقت الفنان إلهام شاهين عن منتدى المتحدة للابداع لاكتشاف كنوز مصر وقوتها الناعمة، قائلة : "شباب عنده موهبة وبتعب جدا عشان عاوز اسعدهم كلهم ولابد من وجود جه توجه الشباب وتساعدهم والمنافذ التى يلجأ لها لتنمية المهارة لهم".

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكى المنيرى عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "منتدى المتحدة للابداع هيساعد الشباب فى تنمية القدرات وعدم اهدار "وقتهم فى كلام فارغ"، وجميع الكتاب الكبار خارجين من الاحياء الشعبية ".

وأضافت : "كل شخص لديه موهبة لابد من الدراسة لصقلها، ووكان ممكن امثل من غير ما اخد اكاديمية فنون، ولكن الدراسة بيخلينى افهم كل شيئ وليس فى التمثيل فقط بدرس اخراج وديكور وفن تشكيلى والدراسة تثقل الفنان ويبقى له قيمة والفن ليس موهبة فقط.