فيوتشر يتقدم على غزل المحلة بثنائية فى الشوط الأول بنهائى كأس رابطة الأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 11:27 مساءً - يتقدم فريق فيوتشر على نظيره غزل المحلة بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة بنهائى كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

أحرز أهداف فريق فيوتشر كل من كريم نيدفيد في الدقيقة 32 بينما عزز سعد سمير بالهدف الثانى لفريقه في الدقيقة 36 .

وجاءت أحداث الشوط الاول سيطرة من قبل لاعبى فريق فيوتشر من قبل كل من أحمد عاطف و أحمد رفعت و محمد فاروق بينما ظهرت هجمات فريق غزل المحلة عن طريق كل من عبده يحيى و هشام عادل .

ويخوض فريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده بتشكيل يضم كل من ..

في حراسة المرمى .. عمرو شعبان .

في خط الدفاع .. إيهاب سمير ، محمد فتح الله " كماتشو " ، معاذ الحناوى ، هانى عادل .

في خط الوسط .. أحمد الندرى ، حميد ماو ، هشام عادل .

في الهجوم .. إبراهيما كونية ، بولن فوافى ، عبده يحيى .

بينما جاء تشكيل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر كالتالى :

في حراسة المرمى .. محمود جنش .

في خط الدفاع .. سعد سمير ، محمود مرعى ، محمود شعبان .

في خط الوسط .. جوناثان ، غنام محمد ، كريم نيدفيد ، عمر كمال .

في الهجوم .. أحمد رفعت ، محمد فاروق ، أحمد عاطف .