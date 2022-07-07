السيسى يبعث رسالة تهنئة لنظيره الألبانى بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد

جدة - نرمين السيد - استقبل بيرم بغاى، رئيس جمهورية ألبانيا المنتخب، محمد حيدر، سفير مصر فى تيرانا، والذى سلمه رسالة التهنئة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد.





وأشار السفير المصرى خلال اللقاء إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، واستعرض التطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات الثنائية والتى تعكس وجود آفاق واسعة لتعاون مستقبلى مبشر، خصوصًا فى مجالات مثل تأمين الغذاء والطاقة، والتى تمثل تحديات عالمية تتطلب تضافر وتعاون الدول الصديقة. من جانبه، طلب الرئيس الألبانى نقل تحياته للرئيس، مشيرا إلى حرصه على متابعة التطورات الإيجابية فى العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، بما يحقق طموحات الشعبين، ويتناسب وما يمتلكانه من مقومات للتعاون.

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