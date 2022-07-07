إيبارشية ببا والفشن تستقبل مجموعة من شباب المهجر

جدة - نرمين السيد - تأتى زيارة شباب المهجر للإيبارشية فى إطار برنامج "الـThe 21" وهو أحد البرامج التى تنفذها هيئة coptic orphans بمصر ويهدف إلى ربط أبناء الكنيسة بالخارج بكنيستهم فى مصر. واختتم اللقاء بزيارة الشباب للخدمات المتنوعة التى تقدمها الإيبارشية.

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