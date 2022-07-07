محافظ أسوان: فتح 8 مجازر حكومية لاستقبال ذبح الأضاحى

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ أسوان أشرف عطية، رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكافة المديريات والمرافق الخدمية والوحدات التابعة لها لتوفير كافة متطلبات واحتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من السلع الغذائية والتموينية والأساسية، وخاصة من اللحوم الحمراء وتوفير حصص الدقيق الكاملة بالمستودعات، وطرح كميات إضافية من الدقيق الحر بالمجمعات الاستهلاكية، بجانب تعزيز أرصدة السلع التموينية.





وأوضح المحافظ - فى بيان - أنه تم فتح 8 مجازر حكومية لاستقبال ذبح الأضاحى فيها بعيدا عن الشوارع والأماكن العامة التى سيتم تطبيق غرامة فورية فى حالة المخالفة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، فضلا عن حظر إقامة شوادر بيع الخراف على الأرصفة، لافتا إلى أنه تم إعداد وتجهيز المستشفيات ومنع الإجازات للعاملين بها، مع تكثيف حملات التطعيم والتوعية للحد من التجمعات خلال أيام العيد لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وهو الذى يتوازى مع متابعة آلية النظافة العامة، ورفع المخلفات أولا بأول، وخاصة جلود الأضاحى.

وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرور الميدانى، والتواجد بشكل متواصل للتعامل مع المشاكل والمطالب الجماهيرية، بالإضافة إلى الإزالة الفورية لأى تعديات مستحدثة فى المهد سواء كان على الأراضى الزراعية أو أراضى البناء أملاك الدولة.

وعلى صعيد آخر، تفقد المحافظ يرافقه الدكتور إسماعيل عطية رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، معرض مناقشة مشروعات التخرج لكليات فرع جنوب الوادى وهى (الهندسة والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والتكنولوجيا وإدارة النقل الدولى واللوجستيات والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والآثار والتراث الحضارى) والمقام بأسوان وذلك عن الفصل الدراسى الثانى 2021/2022 ضمن الاحتفال باليوبيل الذهبى للأكاديمية.

وأكد عطية، على الدور البناء والمثمر لفرع الأكاديمية بأسوان فى إحداث تنمية حقيقية من خلال وضع حلول غير تقليدية وخارج الصندوق بإعداد تصميمات لمشروعات مستقبلية تتواكب مع النقلة النوعية التى تشهدها المحافظة فى كافة قطاعات العمل العام لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار إلى أن زيارته للمعرض تعكس الحرص على الأخذ بالتخطيط العلمى السليم عند القيام بمشروعات مستقبلية تستهدف إحداث طفرة حقيقة من خلال الإطلاع والتعرف على نماذج وتصميمات المشروعات التى تتواكب مع رؤية المحافظة لتطوير المناطق المستهدفة.