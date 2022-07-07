إيبارشية إسنا وأرمنت تهنئ قيادات محافظة الأقصر بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - ورافق نيافته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية لزيارة مبنى المحافظة وكان فى استقبالهم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث قدموا التهنئة بالعيد لسيادته ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية. وزار نيافته والوفد الكنسى مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة لمدير الأمن وقيادات المديرية.

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