منار يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مصر للطيران وجامعة عين شمس

جدة - نرمين السيد - وقع البروتوكول كل من الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران والأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس.

وعقب مراسم التوقيع، أعرب الطيار عمرو أبو العينين عن سعادته بتوقيع البروتوكول الذى يجمع بين عراقة الشركة الوطنية مصر للطيران وجامعة عين شمس إحدى الجامعات الرائدة فى مصر، حيث يمتد بينهما تاريخ من التعاون المثمر.

وأضاف أبو العينين أن هذا التعاون يأتى انطلاقا من الدور المجتمعى الذى تقوم به الشركة الوطنية فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران نحو تعزيز أوجه التعاون مع المؤسسات التعليمية والعلمية وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهذه المؤسسات.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس عن شكره وتقديره لحضور الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى مراسم توقيع البروتوكول مثمنا الجهود والدور الذى تقوم به وزارة الطيران المدنى فى النهوض بمنظومة النقل الجوى المصرى.

وأشاد الدكتور المتينى بالتعاون المثمر مع مصر للطيران مؤكدا ثقته فى الإمكانيات والكوادر التى تمتلكها الشركة الوطنية بما يعزز هذا التعاون معها، كما قدم رئيس الجامعة الشكر لمصر للطيران على حفاوة الاستقبال مضيفا أن الجامعة لديها العديد من الإمكانيات العلمية والنظرية فضلا عن الدورات التدريبية فى جميع التخصصات العلمية لمختلف المجالات بما يخدم جميع مؤسسات الدولة المصرية.

يتضمن بروتوكول التعاون قيام الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الرسمى للرحلات الخارجية التى تنظمها جامعة عين شمس وكذلك رعاية مصر للطيران للمبادرات الطلابية التى تقوم بها الجامعة سواء داخل مصر أو خارجها بالإضافة إلى رعاية الشركة للندوات وكافة اللقاءات العلمية التى تنظمها الجامعة للطلاب فى حين يشمل البروتوكول أيضا استفادة الشركة الوطنية من الخبرات العلمية والدورات التدريبية لجامعة عين شمس فى تأهيل الكوادر العاملة بالشركة وتنمية قدراتهم وكفاءاتهم العلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل فى قطاع الطيران.

حضر مراسم توقيع البروتوكول من مصر للطيران الطيار حسن منير مساعد رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران والطيار عمرو نبيل رئيس مصرللطيران للخطوط الجوية والطيار محمد موسى مساعد رئيس شركة الخطوط الجوية ومحمد فرحات رئيس القطاع التجارى ومن جامعة عين شمس حضر الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى نحو تعزيز سبل التعاون العلمى والبحثى مع كافة مؤسسات الدولة التعليمية والعلمية بما يسهم فى الإرتقاء والنهوض بقطاع الطيران المدنى.