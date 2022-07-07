السفير المصرى يلتقى وزير الخارجية الكورى

جدة - نرمين السيد - شارك خالد عبد الرحمن، سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، فى الحفل الموسيقى الذى دعا إليه وزير الخارجية الكورى بارك جين عددا محدودا من السفراء المعتمدين لدى كوريا الجنوبية، فى إطار النشاط الثقافى لسفارة جمهورية مصر العربية فى سول،





وأحيا الحفل أوركسترا الغرفة الكورية، والتى تعد من أهم فرق العزف الكلاسيكى فى كوريا الجنوبية، وتضم لفيف من كبار الموسيقيين والعازفين من جنسيات مختلفة. وبعد الحفل التقى السفير المصرى وزير الخارجية الكورى، حيث تبادلا مناقشة آخر تطورات العلاقات الثنائية وأهمية تطويرها فى الفترة المقبلة، كما تم الحديث عن استضافة مصر ورئاستها المقبلة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ والدعوة الموجهة لكوريا الجنوبية للمشاركة فى هذا الحدث المهم، وهو ما أمن عليه الوزير الكورى الذى اعتبر قمة شرم الشيخ محطة محورية فى مجال عمل المناخ الدولى ودبلوماسية المناخ.

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