فودة: عواقل ومشايخ وشباب البدو شركاء التنمية على أرض جنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، أن عواقل ومشايخ وشباب البدو، هم شركاء التنمية على أرض المحافظة، لافتا إلى أنه منذ تولية المسئولية يسعى دائما لتحقيق أحلام المواطنين.





جاء ذلك خلال أقامته، مساء اليوم الخميس، مأدبة غذاء؛ ابتهاجا بحلول عيد الأضحى المبارك بمشاركة أبناء البدو، مشيرا إلى حرص المحافظة على التواصل المستمر مع شركاء التنمية وإيمانه بالدور الوطنى لكل أبناء سيناء من مجاهدين ومشايخ وعواقل من كافة وديان وقرى ومدن المحافظة المختلفة.

وأضاف المحافظ، فى بيان، أن اليوم هو تكريم للجميع على دورهم الهام فى المجالات المختلفة كنماذج بناءة ومستنيرة وتشجيعا لاستمرار وتضافر الجهود والترابط المستمر مع الجهاز التنفيذى ووفقا لرؤية القياده السياسية، وايمانا بالدور البطولى لهم خلال الفترات المختلفة وبمناسبة ذكرى 30 يونيو.

ونقل المحافظ تحيات وتقدير القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يبادر بافتتاح المشروعات الكبرى على أرض المحافظة.

وأشار إلى المشروعات التى تقام تمهيدا واستعدادا لقمة المناخ وتنفيذ محطات شحن السيارات الملاكى بالكهرباء وعددها 10 نقاط شحن، ومحطات التموين بالغاز الطبيعى والشحن بالكهرباء، ومحطات الشحن للحافلات والجراجات الخاصة بها وغيرها من المشروعات.