أوقاف الإسكندرية: 13 مليون جنيه حصيلة بيع صكوك أضاحى 2022

جدة - نرمين السيد - وذكرت المديرية فى بيان لها اليوم الخميس، أن المديرية حققت هذا العام ما يزيد عن 13 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحى حتى الآن، وقابلة للزيادة مع استمرار بيع صكوك الأضاحى حتى قبل غروب شمس ثالث أيام التشريق أى رابع أيام العيد.

ووجهت الشكر لمواطنى الاسكندرية، على وعيهم وثقتهم الغالية فى وزارة الأوقاف مما يدل على استشعارها بمدى مصداقية الأوقاف لما لمسوه على أرض الواقع من قيام وزارة الأوقاف بدورها المجتمعى تجاه أبناء الوطن بجانب دورها الدعوى والتثقيفى، وترجموا ذلك بإقبالهم الشديد على شراء صكوك الأضاحى من وزارة الأوقاف وتوكد المديرية أنها مستمرة فى بيع الصكوك لمن يرغب فى التضحية بالمساجد الكبرى وكذا مقرات الإدارات الفرعية ومقر المديرية كما تتوفر خدمة التوصيل «الدليفرى» إلى أى مكان بالإسكندرية إيمانا من بضرورة التكاتف المجتمعى بين أبناء الوطن الواحد حتى يصل الحق إلى مستحقيه وحتى نقيم شعيره من الشعائر وسنة من سنن النبى صلى الله عليه وسلم.