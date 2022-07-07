جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة بدور منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وعلى رأسها جمعية "مصر الخير"؛ لما قدمته وتقدمه لأهالى المحافظة فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.





جاء ذلك خلال تسليم محافظ شمال سيناء اليوم الخميس، 17 جهاز "بوتاجاز" و17 جهاز "غسالة"، لـ 17 عروسا من المحافظة مقدمة من جمعية (مصر الخير). من جانبهم، أعرب أهالى العرائس عن شكرهم وتقديرهم للرئيس السيسى ومبادرة (حياة كريمة) وجمعية (مصر الخير)، التى نفذت المبادرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ شمال سيناء يشيد بدور المجتمع المدنى فى مبادرة حياة كريمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.