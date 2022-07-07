التموين: صرف مستحقات أصحاب المخابز بصفة منتظمة طوال أيام عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قيام الهيئة العامة للسلع التموينية، بسداد وإتاحة صرف مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة تصنيع الخبز للمخابز البلدية المدعمة والتى تعمل فى المنظومة التموينية بصفة منتظمة طوال أيام عيد الأضحى المبارك بالتعاون والتنسيق مع البنوك المصرية وشركة بنوك مصر.





وذكرت الوزارة، فى بيان لها اليوم الخميس، أن ذلك يأتى فى إطار حرصها على انتظام عمل المخابز البلدية، وتوفير الخبز البلدى المدعم لكافة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

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