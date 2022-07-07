«دوت الخليج» فى جولة بأقدم محال لسن السكاكين بأسيوط «نصائح للذبح» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وشهدت محال سن السكاكين بمنطقة القيسارية بحى غرب أسيوط، زحاما للمواطنين لسن الآلات الحادة استعدادا لعيد الأضحى المبارك والتى يستخدمونها فى عملية ذبح الأضاحى. ورصدت كاميرا "دوت الخليج" عملية سن السكاكين والمعدات المستخدمة فى السن بأقدم المحال بمنطقة القيسارية، والنصائح التى يقدمونها للمواطنين للحفاظ على الآلات فى عملية الذبح والتقطيع.

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