توفوا فى حادث أليم.. جامعة الأزهر تنعى عضو هيئة تدريس وزوجته وأبناءه

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع منسوبى جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، الدكتور الحسينى محمد عبد المنعم نصير، عضو هيئة التدريس فى كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط، وزوجته وأبنائه، بعد وفاتهم أثر حادث على طريق "أسيوط - سوهاج" الصحراوى الغربى.





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