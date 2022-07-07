حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبى على 1192 مواطنا فى دمياط

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، إن المديرية أطلقت قافلة طبية أمس، بالحى الرابع بمدينة دمياط الجديدة، أسفرت عن توقيع الكسف وصرف العلاج بالمجان لـ 1192 مواطنا وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة".





وأوضح عبد الجواد، فى تصريح اليوم، أن القوافل تأتى ضمن سلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعا بقرى المحافظة، برعاية المحافظ الدكتورة منال عوض، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تتضمن كافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضا وحدتين للأشعة. وأشار مدير الصحة، إلى أن تلك القافلة، تردد عليها 1192 مواطنا، تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، وتحويل 7 حالات من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وأيضا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالة، هذا إلى جانب إجراء 373 تحليلا معمليا، وفحص 32 حالة بالأشعة و8 حالات أخرى بالسونار.

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