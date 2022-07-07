القوات المسلحة تهنئ أبطالها بحصدهم 25 ميدالية متنوعة بدورة ألعاب البحر المتوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 08:27 مساءً -

فى إطار الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنظومة الرياضية من أجل بناء قاعدة من الأبطال الرياضيين القادرين على التميز والريادة بمختلف الألعاب الرياضية، حقق أبناء المؤسسات الرياضية التابعة للقوات المسلحة المشاركين ضمن البعثة المصرية بدورة ألعاب البحر المتوسط " وهران 2022 " تحقيق 25 ميدالية بواقع 8 ميداليات ذهبية ، 6 ميداليات فضية ، 11 ميدالية برونزية لترفع القوات المسلحة أرصدتها فى الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع بمختلف الألعاب الرياضية.

وكان فى إستقبال الأبطال الرياضيين فور وصولهم إلى أرض الوطن وفد رسمى من جهاز الرياضة للقوات المسلحة إحتفاءاً بما حققه أبناء المؤسسات الرياضية العسكرية من إنجازات بدورة ألعاب البحر المتوسط "وهران 2022".

وقدمت القوات المسلحة التهنئة للاعبين الذين رسموا البسمة على وجوه الشعب المصرى إحتفالاً برفع العلم المصرى خفاقاً فى ذلك المحفل الدولى ، فيما عبر اللاعبون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة التى وفرت لهم كافة أوجه الرعاية بما يعظم من قدراتهم الرياضية التى تجعلهم قادرين على تحقيق الإنجازات.

والجدير بالذكر فقد حقق الميدالية الذهبية كلاً من نعمة سعيد ، بسنت حميدة (ميداليتين) لكل منهما وحصد كلاً من محمد السيد سامى ، محمد عبدالموجود ، عمرو رضا ، فريال أشرف الميدالية الذهبية ، فيما حقق الميدالية الفضية كلاً من كريم أبو كحلة ، أحمد عبدالغنى ( ميداليتين ) لكل منهما ، وحصد كلاً من عبداللطيف منيع ، عبدالله ممدوح الميدالية الفضية ، فيما حقق الميدالية البرونزية أحمد جابر ( ميداليتين ) ، وحصد كلاً من أحمد سيد على ، بسمة عماد إبراهيم ، يسرى سامى ، سمر حمزة ، على أبوالقاسم ، ضحى هانى ، يوسف محمد بديع ، هيثم فهمى ، نور الدين هانى الميدالية البرونزية.

يأتى هذا الإنجاز تتويجاً للتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والإتحادات الرياضية المصرية لخلق كوادر رياضية يتم تأهيلها وفقاً لأسس علمية مدروسة ومناهج تدريبية متطورة تحت الرعاية الشاملة من القيادة العامة للقوات المسلحة لحصد البطولات بمختلف الألعاب الرياضية.