جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الخميس مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات فى هذا القطاع الحيوى.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات فى مجال الطاقة النظيفة، لافتا إلى أنه تم فى هذا الإطار بحث موقف التنسيقات مع الجانب الإماراتى بشأن إنشاء مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح بطاقة 10 جيجاوات، فى ظل قرب التوصل إلى اتفاق يتم توقيعه عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد استعراض موقف الدراسات المتعلقة بتنفيذ عدد من المشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر، لا سيما فى ظل مساعى الاتفاق مع شركات عالمية لدراسة تنفيذ هذه النوعية من المشروعات، كخطوة لزيادة فرص الاستثمار فى مجالات الطاقة.
ولفت السفير نادر سعد إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضا متابعة الموقف التنفيذى لمشروع محطة الضبعة النووية، والتى تخطط من خلالها مصر لتوليد الكهرباء النظيفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى يتابع موقف تنفيذ عدة مشروعات فى قطاع الكهرباء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.