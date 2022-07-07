مدبولى يتابع موقف تنفيذ عدة مشروعات فى قطاع الكهرباء

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، حرص الدولة المصرية على تبنى نهج يقوم على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخاصة الرياح، فى توليد الكهرباء وتحلية المياه، والاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة.





جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الخميس مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات فى هذا القطاع الحيوى.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات فى مجال الطاقة النظيفة، لافتا إلى أنه تم فى هذا الإطار بحث موقف التنسيقات مع الجانب الإماراتى بشأن إنشاء مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح بطاقة 10 جيجاوات، فى ظل قرب التوصل إلى اتفاق يتم توقيعه عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد استعراض موقف الدراسات المتعلقة بتنفيذ عدد من المشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر، لا سيما فى ظل مساعى الاتفاق مع شركات عالمية لدراسة تنفيذ هذه النوعية من المشروعات، كخطوة لزيادة فرص الاستثمار فى مجالات الطاقة.

ولفت السفير نادر سعد إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضا متابعة الموقف التنفيذى لمشروع محطة الضبعة النووية، والتى تخطط من خلالها مصر لتوليد الكهرباء النظيفة.