بدء تصعيد حجاج السياحة المصريين على عرفات لتسكينهم بالمخيمات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة السياحة والآثار، بدء تصعيد حجاج السياحة على عرفات لتسكينهم بالمخيمات؛ مشيرة إلى أن غرفة عمليات مكتب شؤون الحج السياحى المصرى المتواجدة فى مكة، برئاسة سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، تتابع عن كثب تصعيد حجاج السياحة إلى المشاعر المقدسة بعرفات ومنى وإجراءات تسكينهم بالمخيمات.





ووجهت سامية سامى - فى تصريح صحفى اليوم الخميس- بضرورة الدفع باللجان الميدانية الخاصة ببعثة الوزارة الرسمية المتواجدة بمكة المكرمة، تحت إشراف وائل حفنى مدير عام التفتيش على شركات السياحة وسيد خاطر مدير عام السياحة الدينية للتأكد من قيام جميع شركات السياحة بتصعيد حجاجها إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأكبر فى الحج. وأكدت أنه سيتم توزيع أعضاء البعثة على جميع المخيمات المتواجد بها حجاج السياحة والتواجد بالقرب منها بعرفات ومنى لمتابعتهم عن قرب والاطمئنان عليهم أولا بأول وتذليل أى عقبات قد تواجههم والعمل على راحتهم وتوفير سبل الرعاية لهم.

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