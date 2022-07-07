محافظ الغربية يوجه بالتصدى لمخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، بضرورة التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء خلال فترة عيد الأضحى المبارك، على وجه الخصوص والتعامل الفورى معها فى المهد، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المتعدين.





وجاء ذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية من التعديات على ممتلكات الدولة والبناء المخالف.

وفى السياق ذاته، وجه محافظ الغربية وكيل وزارة الزراعة بتكثيف المتابعة اليومية لرصد حالات التعديات على الأراضى الزراعية وتحرير محاضر تبوير وتشوين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مكلفا رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولى حماية الأراضى الزراعية بمديرية الزراعة بمنع كافة الإجازات خلال فترة العيد وتكثيف الحملات وتناوبها مع استمرار عمل غرف العمليات الفرعية وتواصلها مع غرفة عمليات المحافظة للتعامل الفورى وتوفير الدعم المطلوب.

وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، نجاح المرحلة الأولى من حمله طرق الأبواب بالغربية وتوافد المواطنين على جميع منافذ تقديم الخدمات بإدارة المحلة أول وثانى المحلة وسمنود وقطور وبسيون، وذلك فى إطار خطة الدولة العلاجية والوقائية لخدمة أهالى المحافظة.

وأوضح أن الحملة قامت بتطعيم عدد 289 ألفا و364 مواطنا ضدد فيروس كورونا، خلال الفترة من 15 يونيو حتى 5 يوليو الجارى للفئة العمرية من عمر 12 عاما فأكثر، باستخدام لقاحات جونسون، وفايزر، واسترزنكا، وسينوفاك، وسينوفارم، ومودرينا، ويتم تقديم خدمة تطعيمات كورونا فى المساجد والكنائس والمصانع والأندية ومراكز الشباب، والأسواق وأماكن التجمعات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى.