حياة كريمة فى الغربية.. استمرار العمل بمشروعات قرى المحافظة

رافق المحافظ - خلال الجولة - نجوى العشيرى السكرتير العام المساعد، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، والدكتور حمدى شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، وعبد السلام بركات رئيس هيئة الصرف الصحى وعبد السلام جابر وكيل وزارة الرى.
وذكرت المحافظة - فى بيان صحفى - أن الجولة بدأت بتفقد رحمى أعمال إنشاء "نقطة الشرطة، ونقطة الحماية المدنية، والمدرسة التجريبى" بنهطاى حيث بلغت نسبة الأعمال بنقطة الشرطة 37 % بإجمالى تكلفة 5 ملايين جنيه، كما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بنقطة الحماية المدنية 30 % بإجمالى تكلفة 5.5 مليون جنيه، والمدرسة التجريبى بلغت نسبة الأعمال بها 10 % بإجمالى تكلفة 22 مليون جنيه.
وتابع المحافظ جولته بتفقد محطة رفع الصرف الصحى بدمنهور الوحش والتى بلغت نسبة الأعمال بها 48 %، واختتم الجولة بتفقد محطة معالجة الحديد والمنجنيز بميت الرخا؛ لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد والوقوف على المعوقات التى تؤثر على إنجاز الأعمال وسرعة التغلب عليها، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال فى المواعيد المحددة.
يذكر أنه يتم تنفيذ 1000 مشروع داخل 54 قرية و88 تابعا فى مركز زفتى بالغربية بتكلفة إجمالية بلغت 4.4 مليار جنيه ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى.
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