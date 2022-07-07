القوات المسلحة تهنئ أبطالها بحصدهم 25 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط

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جاء ذلك فى إطار الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنظومة الرياضية من أجل بناء قاعدة من الأبطال الرياضيين القادرين على التميز والريادة بمختلف الألعاب الرياضية.
كان فى استقبال الأبطال الرياضيين فور وصولهم إلى أرض الوطن وفد رسمى من جهاز الرياضة للقوات المسلحة احتفاءا بما حققه أبناء المؤسسات الرياضية العسكرية من إنجازات بدورة ألعاب البحر المتوسط "وهران 2022".
وقدمت القوات المسلحة التهنئة للاعبين الذين رسموا البسمة على وجوه الشعب احتفالا برفع العلم المصرى خفاقا فى المحفل الدولى، فيما عبر اللاعبون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة التى وفرت لهم كافة أوجه الرعاية بما يعظم من قدراتهم الرياضية التى تجعلهم قادرين على تحقيق الإنجازات.
حقق الميدالية الذهبية كلا من نعمة سعيد، بسنت حميدة (ميداليتين) لكل منهما وحصد كلا من محمد السيد سامى، محمد عبدالموجود، عمرو رضا، فريال أشرف الميدالية الذهبية، فيما حقق الميدالية الفضية كلا من كريم أبوكحلة، أحمد عبدالغنى (ميداليتين) لكل منهما، وحصد كلا من عبداللطيف منيع، عبدالله ممدوح الميدالية الفضية، فيما حقق الميدالية البرونزية أحمد جابر (ميداليتين)، وحصد كلا من أحمد سيد على، بسمة عماد إبراهيم، يسرى سامى، سمر حمزة، على أبوالقاسم، ضحى هانى، يوسف محمد بديع، هيثم فهمى، نور الدين هانى الميدالية البرونزية.
يأتى الإنجاز تتويجا للتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية لخلق كوادر رياضية يتم تأهيلها وفقا لأسس علمية مدروسة ومناهج تدريبية متطورة تحت الرعاية الشاملة من القيادة العامة للقوات المسلحة لحصد البطولات بمختلف الألعاب الرياضية.
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