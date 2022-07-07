مفاجأة.. عرض قطر القطري لشراء بانون من الأهلي مقابل 700 ألف دولار فقط

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 06:29 مساءً - تفاجأ مسئولو النادي الاهلي بالعرض الذي تلقاه الدولي المغربي بدر بانون مدافع الفريق من نادي قطر القطري بسبب ضعف المقابل المادي ، فقد تلقى الأهلي عرض رسمي من نادي قطر لشراء اللاعب مقابل مبلغ مالي ضعيف للغاية.

وتفاجئ الاهلي بأن المبلغ المعروض هو 2.5 مليون ريال قطري أي ما يعادل 700 ألف دولار فقط ، وليس 2.5 مليون دولار كما تم الترويج له في وسائل الإعلام ، وهو ما يهدد بفشل الصفقة.

وعاد بدر بانون للمشاركة مع الأهلى بعد غياب طويل لأكثر من 6 أشهر؛ بسبب شكواه من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا رفقة منتخب أسود الأطلسى فى بداية يناير الماضى، وتسببت فى التهاب عضلة القلب وابتعاده عن الملاعب منذ تلك الوقت.

الأسد المغربى تم تنصيبه ملكاً على قلوب الأهلاوية، ليس فى قدراته الدفاعية فقط وتأمين خط الظهر، بل العقل الكروى الذى يتمتع به فى قطع الكرات وتمريرها لبداية الهجمات، وكذلك دوره الهجومى المميز خاصة فى التسديدات وركلات الجزاء التى تفوق فيها على غيره.

وشارك بدر بانون فى 51 مباراة مع الأهلى بكل البطولات، نجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدفاً، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا مرة بجانب السوبر الأفريقى مرتين، وكأس مصر مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة.