قوافل تحيا مصر تواصل دعم الأسر الأولى بالرعاية فى الجيزة والبحيرة (صور)

جدة - نرمين السيد - واصل صندوق تحيا مصر تنظيم قوافل الحماية اجتماعية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، لليوم السابع على التوالى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكثيف أنشطة الصندوق استعدادا لعيد الأضحى المبارك.





وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن محافظتى الجيزة والبحيرة استقبلت قوافل الصندوق التى وفرت 22 طن مواد غذائية جافة، و2 طن منتجات ألبان، و2 طن معلبات وعصائر، كما تضمنت القوافل توزيع 24 ألف قطعة ملابس جديدة لإدخال روح البهجة على أفراد 2000 أسر مستهدفة فى عزبة عبد الغنى، وعزبة عاشور، وعزبة الصعايدة، وعزبة المركب، وعزبة النجيلة، وعزبة الغيته، والدلنجات، وكفر لحيمر، وكوم حمادة، وكفر زيادة، وقرية سمقراط بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى المناطق التابعة لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة.

وأضاف أن قوافل الجيزة والبحيرة تأتى تلبية لمتطلبات الأسر المستهدفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار تنفيذ عدد من القوافل التى تجوب محافظات وجه بحرى وصعيد مصر، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى، وشركة الصناعات الغذائية العربية دومتى، وشركة دانون مصر وبنك وعدد من مصنعى ومستوردى الملابس الجاهزة، فضلا عن مشاركة بنك الكساء المصرى وجمعية الأورمان، وجمعية البر والتقوى.

وأكد عبد الفتاح على أن هذه القوافل تعد نموذجا لاستراتيجية الصندوق فى تدعيم شراكته مع مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بمسئوليتها المجتمعية وكذلك منظمات المجتمع المدنى.