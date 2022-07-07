محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - جاء فيها:

يطيب لى الرئيس ونحن نحتفل بعيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير والبركات، أن أبعث لحضراتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن مواطنى محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهانى القلبية المقرونة باسمى آيات التقدير والولاء والعرفان.

داعين المولى عز وجل أن يديم على المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر.

كما بعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، والشيوخ ووزير الدفاع، ورئيس اركان حرب القوات المسلحة ووزير الداخلية، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والدكتور وزير الأوقاف، والدكتور مفتى الجمهورية والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، أعرب فيها عن التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز.

كما يتقدم محافظ الجيزة وكل القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بخالص التهانى للمواطنين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.