رئيس البرلمان الأيرلندى يستقبل السفير المصرى فى دبلن

جدة - نرمين السيد - استقبل شون أوفيرجال، رئيس البرلمان الأيرلندى، السفير خالد ثروت، سفير مصر بدبلن، حيث تناولا أبرز التطورات التى تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطرقا إلى العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية.





واستعرض السفير المصرى الإنجازات التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات والقطاعات. كما تطرق إلى التطور الذى يشهده مسار العلاقات بين البلدين، مشيرا فى هذا الصدد إلى بدء تشغيل خط مصر للطيران المباشر القاهرة دبلن، وما يمثله من نقلة نوعية لتعزيز وتنامى التبادل السياحى والتجارى بين البلدين. وفى ختام اللقاء، أعرب رئيس البرلمان الأيرلندى عن تقديره لجهود السفير خالد ثروت خلال مهمته بالبلاد، والتى أسهمت فى ترسيخ العلاقات المتميزة بين البلدين.

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