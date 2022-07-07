سفارة مصر بمالطا تنظم اجتماعا بين مسؤولى صندوق مصر السيادى وكبرى الشركات

جدة - نرمين السيد - عقد السفير خالد أنيس، سفير مصر فى مالطا، اجتماعا افتراضيا بين مسؤولى صندوق مصر السيادى ورئيس مجلس إدارة شركة فوستر كلارك المالطية، والتى تعد أكبر الشركات المالطية فى مجال الأغذية والمشروبات، وذلك فى إطار جهود السفارة لتعزيز الاستثمارات المالطية فى مصر، والدفع بالعلاقات الثنائية فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.





وأشار السفير أنيس خلال الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية المتميزة فى مصر، فى ضوء الاستقرار السياسى والمناخ المشجع على الاستثمار، وكذا السوق المصرى الكبير الذى يشمل أكثر من مئة مليون مواطن، فضلا عن ارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة ثنائية وإقليمية مع العديد من دول العالم والتجمعات الاقتصادية الإقليمية. ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة المالطية عن تطلعه للدفع باستثمارات الشركة فى مصر، بحيث تستهدف السوق المحلى المصرى فضلا عن زيادة صادرات منتجاتها من الأغذية والمشروبات إلى أسواق دول المنطقة.

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