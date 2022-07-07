متحدث الخارجية ينعى ضحايا حادث أبوسمبل

جدة - نرمين السيد - تقدم المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه على "تويتر" بخالص التعازى فى ضحايا حادث طريق أبو سمبل الذى أسفر اليوم عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين المصريين والأشقاء السودانيين.





وأعرب متحدث الخارجية عن عن عميق المواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بسرعة الشفاء لكافة المُصابين. ولقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 44 آخرون، فى حادث تصادم أوتوبيس نقل ركاب بسيارة نقل بطريق أسوان- أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، صباح اليوم الخميس. وتلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، بتصادم أوتوبيس نقل ركاب بسيارة نقل ثلاجة بطريق "أسوان - أبوسمبل" عند الكيلو 100 جنوب محافظة أسوان، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل جثث المتوفين والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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