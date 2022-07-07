ملك البحرين يستقبل السفير المصرى.. دعوة موجهة من الرئيس لحضور COP27

جدة - نرمين السيد - سلم السفير ياسر شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، الدعوة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى ملك البحرين، وذلك للمشاركة فى فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.





وخلال اللقاء أعرب ملك البحرين عن تقديره للدعوة الكريمة، مشيدا بما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية متميزة وراسخة، ومنوها بالمستوى المتطور الذى وصل إليه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين على كافة المستويات. كما أعرب جلالته عن تقديره لدور مصر المحورى على الصعيدين الإقليمى والدولى، متمنيا التوفيق والنجاح لمصر فى استضافة فعاليات مؤتمر المناخ، والتوصل إلى نتائج مثمرة لدعم وتعزيز الجهود الدولية الرامية لمواجهة التغير المناخى وتبعاته تحقيقا لمصالح دول وشعوب العالم أجمع.

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