الصحة: عيادات بعثة الحج الطبية قدمت 14 ألفا و447 كشفا طبيا للحجاج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 05:22 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 14 ألف و447 خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، في المدينة المنورة، ومكة المكرمة، حتى مساء أمس الأربعاء، متضمنين الزيارات التكرارية لمرضى الضغط، والسكر، وآلام العظام، والتي تحتاج متابعة دورية، ما بين كشف، وصرف علاج بالمجان.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن إجمالي دخول المستشفيات من الحجاج المصريين بلغ 10 حالات، خرج منهم 6 حالات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ليصل إجمالي الحالات المحتجزة في المستشفيات إلى 4 حالات فقط حتى مساء أمس.

وأوضح «عبدالغفار» أن جميع الحجاج المصريين المحتجزين في المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، ويتم متابعة حالتهم الصحية، والمرور عليهم عدة مرات يوميا، كما يتم متابعة الحالات التي خرجت بعد التعافي، إلى جانب المتابعة الدورية للحجاج الثلاثة الذين يتلقون جلسات الغسيل الكلوي.

ومن جانبه، جدد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس البعثة الطبية للحج، تأكيده على سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

ولفت «قنديل» إلى أن البعثة الطبية للحج قامت بتسليم الحجاج المصريين حقائب تحتوي على مطويات إرشادية، وكمامات، بالإضافة إلى مجموعة أدوية لعلاج أدوية عسر الهضم والجفاف ومسكنات للآلام، وخوافض للحرارة، وأدوية لأعراض البرد، ومراهم مضادة للالتهابات الجلدية والحروق وآلام العظام، إلى جانب بعض الفيتامينات، مشيرا إلى أن فرق الطب الوقائي تقوم بتوضيح كيفية الاستخدام أثناء تسليم الحقائب.