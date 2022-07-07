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قرار جمهورى بتعيين نائبين لرئيس الدستورية العليا ومساعدين بالمفوضين.. الأسماء

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 05:22 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 304 لسنة 2022، والذي نص علي التالي

يعين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا كل من القاضي صلاح محمد عبد المجيد يوسف، والقاضي محمد أيمن سعد الدين عباس.

يعين رئيسًا بهيئة المفوضين لدي المحكمة الدستورية العليا المستشار الدكتور مظهر فرغلي علي محمد.

يعين مستشارًا بهيئة المفوضين لدي المحكمة الدستورية العليا القاضي هشام على سكر .

يعين مستشارًا مساعدًا بهيئة المفوضين لدي المحكمة الدستورية العليا الأستاذ الدكتور محمد محمد خيري طه.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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