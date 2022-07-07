قرار جمهورى بتعيين نائبين لرئيس الدستورية العليا ومساعدين بالمفوضين.. الأسماء

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 05:22 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 304 لسنة 2022، والذي نص علي التالي

يعين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا كل من القاضي صلاح محمد عبد المجيد يوسف، والقاضي محمد أيمن سعد الدين عباس.

يعين رئيسًا بهيئة المفوضين لدي المحكمة الدستورية العليا المستشار الدكتور مظهر فرغلي علي محمد.

يعين مستشارًا بهيئة المفوضين لدي المحكمة الدستورية العليا القاضي هشام على سكر .

يعين مستشارًا مساعدًا بهيئة المفوضين لدي المحكمة الدستورية العليا الأستاذ الدكتور محمد محمد خيري طه.