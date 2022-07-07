قوات حرس الحدود تكثف جهودها خلال يوليو على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 05:22 مساءً - استمرارا لجهود قوات حرس الحدود فى التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدف إلى تهديد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومى المصرى وإستهداف الشباب المصرى بضخ كميات كبيرة من المواد المخدرة ، تمكنت قوات حرس الحدود

وفى سياق متصل تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب عدد (2) طن من مادة سماد اليوريا المستخدمة فى تصنيع العبوات الناسفة .

يأتى ذلك استمراراً للجهود المكثفة وكافة الإجراءات التى تنفذها قوات حرس الحدود ليلاً ونهاراً فى تأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة.

