مجزر أبو قير العام يستعد لاستقبال عيد الأضحى (صور)

جدة - نرمين السيد - وعن شروط عملية الذبح وطريقتها، قالت الدكتورة أميرة بشندى "مديرة المجزر"، إن هناك إقبالا كبيرا بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، ونوهت أن الذبح مجانا داخل المجزر خلال أيام العيد، ويتم الكشف على الذبيحة من قبل أطباء متخصصين، ويتم معاينة الغدد والعضلات لضمان خلوها من الأمراض، واستبعاد الحيوان المريض وعزله عن الأصحاء وإعدامه.





وكشفت عن الإجراءات داخل المجزر وهى استقبال الحيوان من قبل لجنة للكشف عليه لتبين سنه ووزنه ودرجة حرارته، على أن تكون غير مرتفعة، فيجب أن لا يقل وزن العجل عن 400 كيلو وذلك تنفيذا لقرار الدولة بمنع ذبح البتلو، ومتابعة باقى الإجراءات.

وأضافت أنه بعد الكشف والتأكد من الشروط السابقة، وأن الحيوان خالى من الأمراض يتم دخوله إلى منطقة انتظار لتهدئته، ثم يوجه لأحد عنابر الذبح، ووضع الأختام الحمراء عليه، ويتم وضع الختم الدائرى على الذبيحة الصغيرة والختم مربع الشكل على الذبيحة كبيرة الحجم.

وفى ضوء تنفيذ قرار محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 217 لسنة 2022 بشأن خطة استقبال عيد الأضحى المبارك والذى يحظر على جميع المواطنين أو محلات الجزارة بيع وعرض اللحوم، وإقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفى حالة المخالفة يقوم الحى المختص بإتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه ذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق حيث يتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.



وأسفرت هذه الحملات عن التحفظ على عدد 972 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 820 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ 87 ألف جنيه وذلك خلال 72 ساعة.

وأكد محمد الشريف أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لإزالة جميع الاشغالات والتعديات ومنع إقامة الشوادر بالشوارع ويتابع تنفيذ هذه الحملات المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.