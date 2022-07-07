خلال يوليو.. أنشطة مكثفة لقوات حرس الحدود على جميع الاتجاهات الاستراتيجية

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وضبطت قوات حرس الحدود 36 عربة أنواع وحفار ولودر يستقلها 92 فردًا عثر بحوزتهم على 3 بنادق مختلفة الأعيرة، و1400 طلقة أنواع، وطنان من جوهر الحشيش المخدر، وطنان من نبات البانجو، و305 كيلو جرام من نبات الهيدرو، و37 كيلو جرام أفيون، وعدد من أجهزة الإتصال عبر الأقمار الصناعية، و3 أجهزة للكشف والتنقيب عن المعادن، و32 مكنة كهرباء، و14 جوال أحجار مخلوطة بخام الذهب، بالإضافة إلى كميات كبيرة من البضائع غير الخالصة الرسوم الجمركية.
وفى سياق متصل، تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب طنان من مادة سماد اليوريا المستخدمة فى تصنيع العبوات الناسفة.
يأتى ذلك استمرارا للجهود المكثفة وجميع الإجراءات التى تنفذها قوات حرس الحدود ليلًا ونهارًا فى تأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على المنافذ والمعابر الحدودية للدولة كافة، واستمرارا لجهود قوات حرس الحدود فى التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية، وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدف إلى تهديد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومى المصرى، واستهداف الشباب المصرى بضخ كميات كبيرة من المواد المخدرة.
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