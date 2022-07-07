للتهنئة بالعيد.. محافظ القاهرة يستقبل وفدا من الكنائس الخمسينية للإنجيليين

جدة - نرمين السيد - وحضر كل من القس إبراهيم سعد يوسف راعى الكنيسة الخمسينية بالسلام والقس زكى جورج راعى الكنيسة الخمسينية بشبرا مصر والشيخ شوقى نصحى عضو المجلس التنفيذى لرئاسة المجمع الخمسينى للأقباط الإنجيليين.

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