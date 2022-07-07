محافظ الجيزة: روح المودة والتسامح حصن آمن لأبناء الوطن (صور)

جدة - نرمين السيد - قال أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن تبادل التهانى والزيارات فى المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصرى، يؤكد على روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام التى تجمع المصريين وتمنح هذا الشعب خصوصية تميزه عن غيره من الشعوب، وأنه سيبقى عصيا على أى محاولة للنيل من تلك الروح الوطنية التى تشكل حصنا آمنا لأبناء هذا الوطن.





جاء ذلك خلال استقبال أحمد راشد، بمكتبه، وفدا كنسيا برئاسة الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ورحب محافظ الجيزة بوفد الكنيسة المصرية، مؤكدًا اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى وروحه السمحة، داعيًا الجميع من أبناء المحافظة إلى العمل والإنتاج ومواجهة التحديات بروح الفريق الواحد من أجل استكمال مسيرة التنمية التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة. من جانبه، أكد الأنبا يوحنا ومرافقوه، حرصهم على الزيارة لتأكيد روح المواطنة وأننا نعمل جميعا من أجل رفعة هذا الوطن، داعين الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبا من كيد الحاقدين والكارهين.

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