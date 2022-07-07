استثناءات للمتفوقين.. «تعليم القاهرة» تعلن تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى

جدة - نرمين السيد - وأكد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يتم التقدم من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم عن طريق هذا الرابـــــــــــط.

وحددت مديرية التربية والتعليم فى القاهرة، قواعد قبول الطلاب المعمول بها كالتالى:

1) يتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو حسب مربع الإدارات التعليمية التى حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى.

2) الطلاب الحاصلون على مجموع 266 درجة فأكثر يسمح لهم بالتقدم الى المدارس التى يرغبونها خارج المربع السكنى أو داخله على مستوى المحافظة، وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة.

3) الطلاب الحاصلين على مجموع درجات 252 درجة فأكثر يسمح لهم بالتقدم إلى المدارس التى يرغبونها داخل الإدارة التعليمية فقط ودون القيد بالمربع السكنى وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة.

4) لا يسمح بقبول أى طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوى العام بالقاهرة فى المدارس الرسمية، إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى من إحدى مدارس القاهرة، ولا يسمح إطلاقا لطلاب الصف الأول الثانوى بأى محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد تنسيقهم فى محافظاتهم وطبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وأشار مدير المديرية إلى أن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بالمدارس الخاصة 140 درجة، أما فصول الخدمات فتقبل الطلاب الحاصلين على درجات تقل عن التنسيق العام حتى 40 درجة.