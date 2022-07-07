قوافل صندوق تحيا مصر تصل محافظتي الجيزة والبحيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 04:25 مساءً - واصل صندوق تحيا مصر تنظيم قوافل الحماية اجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، لليوم السابع على التوالي، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف أنشطة الصندوق استعدادا لعيد الأضحى المبارك .

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن محافظتي الجيزة والبحيرة استقبلت قوافل الصندوق التي وفرت 22 طن مواد غذائية جافة، و2 طن منتجات ألبان، و2 طن معلبات وعصائر، كما تضمنت القوافل توزيع 24 ألف قطعة ملابس جديدة لإدخال روح البهجة على أفراد 2000 أسر مستهدفة في عزبة عبد الغني، وعزبة عاشور، وعزبة الصعايدة، وعزبة المركب، وعزبة النجيلة، وعزبة الغيته، والدلنجات، وكفر لحيمر، وكوم حمادة، وكفر زيادة، وقرية سمقراط بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى المناطق التابعة لمركز اطفيح بمحافظة الجيزة.

وأضاف أن قوافل الجيزة والبحيرة تأتي تلبية لمتطلبات الأسر المستهدفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار تنفيذ عدد من القوافل التي تجوب محافظات وجه بحري وصعيد مصر، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، وشركة الصناعات الغذائية العربية دومتي، وشركة دانون مصر وبنك وعدد من مصنعي ومستوردي الملابس الجاهزة، فضلا عن مشاركة بنك الكساء المصري وجمعية الأورمان، وجمعية البر والتقوى .

وأكد عبد الفتاح على أن هذه القوافل تعد نموذجا لاستراتيجية الصندوق في تدعيم شراكته مع مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بمسئوليتها المجتمعية وكذلك منظمات المجتمع المدني،

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إلى أن مبادرات بالهنا والشفا، ودكان الفرحة، وأبواب الخير تعتبر من أنشطة محور الحماية الاجتماعية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، ويستفيد منها نحو 11.2 ملايين مواطن سنويا، من خلال القوافل الميدانية طوال العام ويتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدني الشريكة بعد تحديثها من خلال الوزارة.