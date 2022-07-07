السفير المصري لدى كوريا الجنوبية يلتقي وزير الخارجية الكوري أثناء حضوره فعالية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 04:25 مساءً - في إطار النشاط الثقافي لسفارة جمهورية مصر العربية في سول، شارك السفير خالد عبد الرحمن، سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، في الحفل الموسيقي الذي دعا إليه وزير الخارجية الكوري "بارك جين" عدداً محدوداً من السفراء المعتمدين لدى كوريا الجنوبية.

هذا، وقد أحيا الحفل أوركسترا الغرفة الكورية، والتي تعد من أهم فرق العزف الكلاسيكي في كوريا الجنوبية، وتضم لفيف من كبار الموسيقيين والعازفين من جنسيات مختلفة.

وبعد الحفل التقى السفير المصري وزير الخارجية الكوري، حيث تبادلا مناقشة آخر تطورات العلاقات الثنائية وأهمية تطويرها في الفترة المقبلة، كما تم الحديث عن استضافة مصر ورئاستها المقبلة للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ والدعوة الموجهة لكوريا الجنوبية للمشاركة في هذا الحدث الهام، وهو ما أمن عليه الوزير الكوري الذي اعتبر قمة شرم الشيخ محطة محورية في مجال عمل المناخ الدولي ودبلوماسية المناخ.