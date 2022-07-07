البابا تواضروس يبحث تطوير العمل بالديوان البطريركى فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وبحث البابا خطة تطوير العمل الإدارى بالبطريركية وتولت كل إدارة شرح خطة التطوير الخاصة بها بحضور القمص أبرام إميل وكيل البطريركية والقس بولس عوض وكيرلس دميان مدير الديوان البطريركى بالإسكندرية.

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