الاتصالات: 3 آلاف قطعة أثرية بمتحف البريد بعد ترميمه وتطويره

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت فى تصريح اليوم الخميس على هامش جولة تفقدية لمتحف البريد بالعتبة إن وزارة الاتصالات اعتمدت على مستشارين ومتخصصيين من الجامعات المصرية فى عمليات الترميم للإشراف على ترميم المبنى وتجديد والاعتماد على متخصصين فى التراث المعمارى للقرنين الـ 19 و20 لتحديد الطراز المعمارى المميز للمبنى وكيفية إبراز قيمته التاريخية لكى يكون منبعا ثقافيا حضاريا متكاملا للشعب المصرى يواكب التطور فى القاهرة الخديوية.

وأضاف أنه تم تطوير وتجديد متحف البريد بتقنيات حديثة لجذب الزوار من مختلف الفئات والأعمار وتوفير سبل الراحة لذوى الاحتياجات الخاصة للتعرف والاستمتاع بتاريخ الدولة من خلال البريد.

وأوضح طلعت أن المتحف كان قبل الترميم والتطوير يتكون من قاعتين بهما 1250 قطعة؛ أما الآن وبعد قيام وزارة الاتصالات بترميمه وتطويره ليتكون من 15 قاعة، وتم استخراج قطع أثرية من المخازن ورممت وصار عددها 3 آلاف قطعة أثرية، بالإضافة إلى أنه تم استعارة عربة أثرية للبريد المصرى من وزارة الآثار.

وأضاف أنه تم إضافة مسحة تكنولوجية للمتحف دون الإخلال بمقتنيات المتحف الأثرية حيث تم إضافة الأكواد السريعة وتكنولوجيا الواقع المعزز.

جدير بالذكر أن متحف البريد تم افتتاحه عام 1940 للجمهور حين تم نقل مصلحة البريد من الإسكندرية إلى القاهرة بأمرمن الملك فؤاد الاول فى أوائل الثلاثنيات واستضافة مؤتمر البريد عام 1934، كما أنه فى القرن الـ 21 تم تطوير متحف البريد من قاعة واحدة وممر إلى أن أصبح 15 قاعة كل قاعة تسرد قصة من قصص تطور البريد المصرى.