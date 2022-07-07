الحكومة تخفض القيمة الإيجارية للمتر فى الوحدات الصناعية لـ15 جنيها و50 قرشا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 03:29 مساءً - قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، إنه تم تخفيض القيمة الإيجارية للمتر فى الوحدات الصناعية لـ15 جنيها ونصف خاصة في محافظات الصعيد، ومد مدة الإيجار لـ10 سنوات بدلا من 5 سنوات.

وأوضحت أن أي أرض تم تخصيصها ووجد إنها لم يتم البدء في النشاط في المخصص لها سيتم سحبها وإعادة تخصيصها لمستثمر جاد، موضحه أنه تم تخصيص 810 آلاف متر مشروعات لـ87 مشروعا.

وأوضحت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه أن تكون تكلفة التسعير في تخصيص الأراضى وفقا لتكلفة المرافق فقط مع إتاحة نظام حق الانتفاع، موضحة إنه جاري وضع معايير حول بند حق الانتفاع وسيتم الإعلان عن الأسعار والإجراءات عقب عيد الأضحي.

وتابعت أن الحصول علي التراخيص كان من أهم المعوقات التي تواجه صاحب المصنع ، وتم اختصار هذه المدة والتسهيل علي المستثمرين للحصول علي التراخيص وتم إصدار دليل بكافة الشروط والمتطلبات والضوابط وتفعيل مكاتب الاعتماد.

وأكدت علي اهتمام القيادة السياسية بتطوير المجال الصناعي في مصر، موضحة أن هناك 100 إجراء تم اتخاذهم من قبل الوزارة لتحفيز الصناعة وتم الانتهاء من 81 إجراء منهم.

وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه من بين المشاكل التي ورد هو تخصيص الأراضى الصناعية وتم العمل علي حلها.