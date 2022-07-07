إطلاق حملة إعلامية موسعة للتعريف بالوثيقة التأمينية للمصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - وتتولى وزارة الهجرة التنسيق مع هيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية والاتحاد المصرى للتأمين وبمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وذلك بهدف الوصول للمهتمين بالوثيقة من المصريين بالخارج فى مختلف دول العالم.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إننا نستهدف من إطلاق هذه الحملة الإعلامية التعريف بالوثيقة، والوصول لمختلف شرائح المصريين بالخارج حتى يمكنهم الاستفادة من الخدمات التى تقدمها وفى مقدمتها منح الحماية التأمينية للمصريين بالخارج؛ لحماية العاملين ورعايتهم فى جميع أنحاء العالم، من خلال آلية مبسطة تكمن فى سهولة التسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة، أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على تنويع طرق الحصول على وثيقة التأمين للمصريين بالخارج من خلال مكاتب تصاريح العمل التابعة للإدارة العامة لتصاريح العمل التابعة لوزارة الداخلية والمنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، وكذلك تم التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، من أجل إتاحة إمكانية الحصول على الوثيقة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة الداخلية لتجديد تصاريح العمل، بجانب توافر الوثيقة على الموقع الرسمى الخاص بها على الرابط التالى: http://www.epti-egypt.org/، فضلا عن تدشين منصات رسمية خاصة بالوثيقة على مواقع التواصل الاجتماعى لتسهيل الحصول عليها: عبر منصة "فيسبوك" على الرابط التالى:

https://m.facebook.com/TheEgyptianInsurance/

وعبر منصة "انستجرام" على الرابط التالى:

https://instagram.com/theegyptianinsurance?igshid=YmMyMTA2M2Y=

وكذلك من خلال التواصل على رقم الواتساب: 00201501115242

أو الاتصال هاتفيا على رقم: 21241200 002

وتجدد وزارة الهجرة التأكيد على تفاصيل وشروط إصدار وثيقة التأمين وموعد تطبيقها وكيفية التسجيل للحصول عليها خطوة بخطوة، وذلك على النحو التالى:

- تقوم الوثيقة بالأساس على البيانات الشخصية للمؤمن عليه المذكور اسمه بتصريح العمل وجواز السفر.

- يتم التقدم من خلال الدخول عبر الرابط التالى: https://epti-egy.org/ep/.

- يتم تسجيل البيانات المطلوبة، فيتم إرسال بريد إلكترونى لتأكيد التسجيل.

- يقوم المصرى بالخارج بإدخال بياناته الخاصة.

- يسدد قسط التأمين، والذى يبلغ 100 جنيه مصرى فقط فى السنة لكل الشرائح عن طريق البوابة الإلكترونية لبنك مصر.

- بعد ذلك يحصل المواطن على الوثيقة فى نهاية الأمر من مكتب تصاريح العمل.

- يشترط أن يكون الحد الأقصى للمؤمن عليه 65 عاما.

- عند وقوع حادث أو وفاة يتم إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه.

- يتم إبلاغ المجمعة سواء عبر الموقع الإلكترونى للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل.

- يقدم للمجمعة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث.

- إذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر فى القيام بها سقط حقه فى المطالبة بالتعويض الذى ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.

- فى حالة الوفاة بحادث تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط.

- تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقا للمستندات التى تقدم للمجمعة.

- يوزع باقى المبلغ على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة الذى يتم تقديمه للمجمعة.

- فى حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصرى.