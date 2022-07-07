جامعة عين شمس توقع بروتوكولا لنشر الثقافية المالية بين الطلاب

وأعرب رئيس جامعة عين شمس عن الاهتمام البالغ بأهمية تثقيف الطلاب ماليا.. وقال إن مد جسور التعاون مع هيئة الرقابة المالية من شأنه أن يدعم عملية الشمول المالية والذى يعد أولوية وطنية تحفز النمو الاقتصادى عبر إدماج كافة فئات المجتمع بمختلف مستوياتها خاصة الفئات المهمشة والشرائح ذات الدخل المنخفض بتكلفة معقولة وبطريقة عادلة وشفافة.
وأضاف أن جامعة عين شمس تضم 200 ألف طالب بمرحلة البكالوريوس، و25 ألف طالب بالدراسات العليا إلى جانب 30 ألف إدارى؛ مما يعد فرصة كبيرة لتعظيم هذا الفكر داخل الجامعة بكل منتسبيها للتوعية المالية، لافتا إلى أنه سيتم وضع آلية لتنفيذ البروتوكول بمركز الابتكار وريادة الأعمال.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بنود الاتفاق مع جامعة عين شمس، والتى سيمتد العمل بها على مدار خمس سنوات (2022 - 2026)، تمثل فترة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية، وتتضمن أنشطة لتحفيز الشباب على ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جدية، بجانب تحسين قدرتهم على معرفة واستخدام أساليب تمويل المشروعات غير المصرفية، وحث الشباب على تجربة المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية وفقا لاحتياجاتهم.
وقال عمران إن معهد الخدمات المالية التابع للهيئة سيسعى خلال تنفيذ بنود البروتوكول لرفع ثقافة الشباب وحمايتهم من عمليات الاحتيال والنصب المالى، بالإضافة إلى رفع قدرة وكفاءة الشباب فى التفكير المالى، وكيفية استخدام الأدوات المالية غير المصرفية لتحقيق الاستقلالية المالية.
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