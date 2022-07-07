طب أسنان الإسكندرية تحتفل بتخرج الدفعة 73 (صور)

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وأعرب الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان خلال كلمته عن اعتزازه وسعادته لتخرج الدفعة 73 من طلاب الكلية والذى يأتى بعد مشوار كبير من التفوق خلال 5 سنوات من الدراسة والاجتهاد لتحقيق حلمهم، ووجه الشكر لإدارة الجامعة على توفير كامل الدعم للكلية وكذلك أعضاء هيئة التدريس على تقديمهم الدعم لكل الطلاب ولأولياء الامور على تحملهم ومساندتهم لأبنائهم طوال فترة الدراسة.
وأضاف عميد الكلية أن إدارة الجامعة دعمت الكلية بشكل كبير ومتواصل إذ تضاعف معدل التطوير المقدم للكلية خلال الثلاث سنوات السابقة وذلك من خلال توفير أحدث الأجهزة وتطوير المناهج والبرامج التعليمية، واستعرض وضع مصر فى مجال النشر العلمى فى مجال طب الأسنان وترتيبها على مستوى قارة افريقيا والعالم حيث أكد أن مصر هى البوابة الحقيقة للقارة الإفريقية فى تطوير البحث العلمى بها.
تم خلال الحفل تكريم 205 من خريجى بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان دفعة 2021 البرنامح العام، و190 خريجا من بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان دفعة 2022 البرنامج الدولى، 45 خريج من بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان البرنامج الدولى دفعة 2021، وتكريم 48 من خريجى الدراسات العليا المتميزين ولهم نشر دولى متميز فى أعلى الدوريات العالمية فى مجال الأسنان.
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