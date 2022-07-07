فتح باب التقديم لمدارس STEM والمتفوقين بعين شمس (الرابط والتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن فتح التقديم الإلكترونى لمدارس المتفوقين سيكون عن طريق الموقع الرسمى للوزارة على هذا الرابـــــــــــط، فى ضوء شروط التقدم الخاصة بكل مدرسة.

شروط التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM

وحددت الوزارة الشروط العامة للتقدم وهى:

- أن يكون الطالب مصرى الجنسية.

- ألا يزيد عمر الطالب فى 1/ 10/ 2022 عن 18 عاما.

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى فى العام الدراسى 2021/ 2022.

- أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلى، ويشترط حصول الطالب فى هذه الحالة على الدرجة النهائية فى مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هى: اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم، أو أن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلى، ويشترط حصول الطالب فى هذه الحالة على الدرجة النهائية فى مادتين على الأقل من المواد الثلاثة.

شروط التقدم لمدرسة المتفوقين فى عين شمس

وبالنسبة للطلاب الراغبين فى التقدم لمدرسة المتفوقين بعين شمس فجاءت الشروط كالتالى:

- التقدم للطلاب الذكور فقط.

- ألا يقل مجموع درجات الطالب فى امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى عن مجموع (252) درجة فأكثر بنسبة 90%.

إجراءت التقدم لمدارس المتفوقين

وأوضحت الوزارة أن إجراءات التقدم بالنسبة للطلاب الذين سجلوا إلكترونيا لاستمارة التقدم على موقع الوزارة وتم حفظ بياناتهم تشتمل على الآتى:

- طباعة استمارة التقدم بعد التسجيل مباشرة مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- تقدم الاستمارة مع المستندات التالية (صورتين شخصيتين للطالب، صورة طبق الأصل من شهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد بالدرجات، وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد، وإيصال سداد الرسوم).

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للفئات التى لم يتاح لها التسجيل الإلكترونى ومستوفين لشروط القبول بهذه المدارس، التقدم يدويا بأوراقهم إلى الإدارة العامة للامتحانات خلال فترة التقدم الإلكترونى وحتى موعد أقصاه 25/ 7/ 2022 هم الفئات الآتية:

- طلاب أبناؤنا فى الخارج

- طلاب الشهادات غير المعادلة الذين أجروا امتحان تحديد مستوى، والطلاب الحاصلين على درجات الحافز الرياضى مستوفين لشروط التقدم.

- الطلاب التى زادت درجاتهم بعد نتيجة تظلمات الإعدادية وأصبحوا مستوفين لشروط التقدم ولم يتمكنوا من التسجيل الإلكترونى.

- الطلاب الحاصلون على براءة اختراع أو متقدمين إليها بمحضر إيداع مثبت من أكاديمية البحث العلمى واتباع شروط إعلان التقدم.

- الطلاب الحاصلون على شهادة مناظرة للمنهج المصرى أو الحاصلون على شهادة من مدارس دولية بأرض الوطن وهى مدارس تم معادلة مناهجها من قبل الوزارة شريطة استيفاء شروط التقدم.

- طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام.

- الطلاب المصريون فقط والمستوفين لشروط التقدم هم المتاح لهم التقدم للتسجيل أو تسليم الأوراق الخاصة بالتقدم لهذه المدارس.

وأضافت الوزارة أنه لن يسمح للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكترونى ولم يقدموا أوراقهم إلى قسم شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بأداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين، ويتم إخطار الطلاب بأرقام الجلوس وموعد ومكان عقد الاختبار من خلال الموقع الرسمى للوزارة للطلاب الذين تقدموا فعليا بأوراقهم.