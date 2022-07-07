كسوة الكعبة.. تفاصيل الصناعة والاستبدال (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ورصدت كاميرا "إكسترا نيوز" هذا العام مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة من خلال زيارة مصنع الكسوة المشرفة فى المملكة العربية السعودية. والتقت "إكسترا نيوز" بالمسؤولين عن المصنع وأوضحوا مراحل صناعة الكسوة ودقة تنفيذها لتكون فى أبهى صورة بما يتناسب مع قداسة بيت الله الحرام فى نفوس كل المسلمين.

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