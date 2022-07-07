محافظ القاهرة يتفقد معرض «أهلا بالعيد»: اللحوم طازجة بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبد العال محافظ القاهرة، معرض "أهلًا بالعيد" الذى افتتحته المحافظة بحى باب الشعرية ضمن عدد من المعارض التى نشرتها المحافظة فى عدد من أحياء العاصمة بالتعاون مع الغرفة التجارية لتلبية احتياجات المواطنين من لحوم عيد الأضحى ومستلزمات العيد.





وأكد محافظ القاهرة، أن نشر هذه المعارض يأتى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة العمل على رفع العبء عن كاهل المواطنين والتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع المنتجات والسلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية.

وأشار خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى أن المعرض يشمل جميع مستلزمات عيد الأضحى خاصة اللحوم الطازجة بأسعار منخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية إلى جانب توافر ملابس الأطفال والكبار والمواد الغذائية والمنتجات الورقية والمنظفات وكافة احتياجات المواطنين بتخفيضات تتراوح بين 30% ــ 35% فى إطار حرص المحافظة على التخفيف عن كاهلهم.

والتقى محافظ القاهرة خلال الجولة بعدد من المواطنين الذين أبدوا رضاهم عن جودة المعروضات وشمول المعرض لكافة المستلزمات اللازمة للعيد بأسعار مناسبة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن هذه المعارض تلقى إقبالا جماهيريا كبيرا، مؤكدًا أنها مستمرة فى جميع الأحياء وليست مرتبطة بالأعياد لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة اتخذت إجراءات سريعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وضبط الأسواق حرصًا على المواطنين، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الاستغلال واحتكار السلع.