كنيسة الأرثوذكس تهنئ محافظ أسوان بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أستقبل أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، الأنبا بيشوى أسقف أسوان ونواحيها، وأيضا الأنبا أرسانيوس أسقف دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بإدفو، ووفد قساوسة وكهنة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.





وعبر محافظ أسوان عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة واللفته الطيبة التى تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية وأواصر الود والمحبة التى تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها بإعتبار أن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتراحم فيما بينهم، مؤكدا على أن روح الإخاء والتعاون والمساواه هى التى تحكم العلاقات بين جميع أهالى أسوان دون تفرقة بين كنيسة ومسجد أو بين مسلم ومسيحى لأن جميع المصريين شركاء فى البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه القومى وقدم الأنبا بيشوى والأنبا أرسانيوس خالص التهانى لمحافظ أسوان بهذه المناسبة، مشيرين إلى أن أسوان تتأصل فيها أرقى معانى التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جليا فى الأعياد الدينية والوطنية، كما يجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات لأننا شركاء فى وطن واحد ويجمعنا مصير ومستقبل واحد.

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